«Мегафон» продал акции AliExpress Russia

«Мегафон» продал 24,3% акций в совместном предприятии Aliexpress Russia USM International, сообщает ТАСС.

«У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в Aliexpress Russia, на днях эти опционы были реализованы. Покупателем стала компания USM International. Изначально входя в акционерный капитал Aliexpress Russia мы стремились реализовать целый ряд синергий между нашим бизнесом и e-commerce платформой, и этим сотрудничеством остались довольны: наши совместные проекты с площадкой будут развиваться и в будущем. Уверены, что новая структура владения более правильная с точки зрения дальнейшего развития этой компании», – заявили в пресс-службе телеком-оператора.

При этом сумма сделки не раскрывается.

«Мегафон» на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова.

Alibaba Group владеет 47,85% в Aliexpress Russia, Mail.ru Group – 15%, РФПИ и ближневосточные партнеры – 12,9%.