Минюст внес в реестр запрещенных организации Навального

Министерство юстиции включило в реестр запрещенных в России организаций основанные Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение «Штабы Навального», сообщает «Интерфакс».

Ранее ФБК и ФЗПГ были признаны иностранными агентами.

9 июня Мосгорсуд по иску городской прокуратуры признал экстремистскими и запретил ФБК и ФЗПГ, а также штабы сторонников Навального в регионах, которые в рамках этого процесса рассматривались как единая организация.

4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение Мосгорсуда, отклонив апелляцию структур Навального. По мнению прокуроров, «под прикрытием либеральных лозунгов» ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального» «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». «Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"», – считает прокуратура.

26 июля Роскомнадзор заблокировал сайты этих организаций по требованию Генпрокуратуры.