Московские компании возглавили рейтинг российских IT-компаний RAEX

Первые три места в рэнкинге крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2020 года заняли IT-компании из Москвы, проанализировало рейтинговое агентство RAEX. Их суммарная выручка от IT-деятельности в 2020 году составила более 59% от общей выручки всех компаний, включенных в итоговый рэнкинг.

Лидеры рэнкинга предоставляют как полный комплекс IT-услуг, так и специализируются на отдельных направлениях, таких как разработка и поставка сервисов кибербезопасности.

Всего в рэнкинг включено 46 крупнейших игроков IT рынка страны, в том числе 33 группы и компании из Москвы, 7 – из Санкт-Петербурга, 2 – из Республики Татарстан, по одной из Пермского края, Свердловской, Нижегородской и Омской областей. Среди новичков рейтинг – 8 московских компаний и по одной компании из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Нижегородской и Омской областей.

Деятельность компаний оценивалась по шести основным сегментам: услуги в области информационных технологий, разработка программного обеспечения, поставка оборудования и программного обеспечения в рамках интегральных проектов, производство оборудования, услуги в области коммуникаций и дистрибуции.

«Москва давно стала центром притяжения для компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об активном развитии цифровых технологий в столице говорят не только результаты рэнкинга, но и финансовые показатели деятельности IT-телеком компаний. Так по итогам первого полугодия 2021 года от компаний сферы IT и телекоммуникаций в московский бюджет поступило более 33,8 млрд рублей налога на прибыль и более 47,3 млрд рублей в качестве НДФЛ. Доля IT и телекома в налоге на прибыль и НДФЛ составляет 6,44% и 7,71% от общего объема соответствующих налоговых поступлений в столичный бюджет», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Московские компании занимают лидирующие позиции практически во всех сегментах, за исключением сегмента производства оборудования, где первое место заняла компания из Республики Татарстан, и сегмента разработки программного обеспечения – здесь лидером стала компания из Свердловской области.

В отличие от большинства остальных отраслей экономики, пандемия, ознаменовавшаяся массовым переходам на дистанционную деятельность и ускорившая процессы цифровизации практически во всех сферах, стала основной причиной роста доходов IT-компаний. По итогам 2020 года рост выручки IT-компаний составил 17,32%, при этом в лидерах по темпу роста – 4 московские компании и 1 компания из Ульяновской области.

Москва оказывает последовательную поддержку технологическому бизнесу. В 2020 году уровень финансовой помощи IT-компаниям вырос в 9 раз по сравнению с предыдущим годом и составил 1,2 млрд рублей. Благодаря финансовой поддержке московские технологические компании смогли компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, а также часть трат на онлайн-продвижение и обучение. Также московские технологические компании могли воспользоваться экспортным кешбэком — мерой поддержки, в рамках которой предприятие могло получить грант в размере 10% от выручки по экспортному контракту в размере не более 10 миллионов рублей.