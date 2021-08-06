Московские предприниматели смогут арендовать более 100 нестационарных торговых точек в городе– заммэра Ефимов

В Москве выставили на торги более 100 нестационарных торговых объектов и площадок для их размещения. Победители аукционов смогут открыть торговые точки, пункты проката и культурно-досуговые центры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город регулярно проводит для предпринимателей торги на право аренды и размещения нестационарных торговых точек. В первом полугодии этого года было реализовано около 200 подобных объектов площадью от 2,5 до более чем 200 квадратных метров. Сейчас на торги выставлено еще более 100 нестационарных торговых точек, которые расположены в девяти столичных округах. Арендаторы смогут пользоваться объектами в течение пяти лет», – сказал заммэра.

Объекты, выставленные на торги, расположены в городских парках и на улично-дорожной сети, имеют площадь от 6 до более чем 550 квадратных метров. Больше всего нестационарных торговых точек или площадок для их размещения – 39 – предлагается на западе Москвы.

Самые маленькие по площади объекты для торговли – около шести квадратных метров – это киоски мороженого. Например, расположенный недалеко от станции метро «Пражская» на юге города.

Самый большой объект – павильон площадью 554 квадратных метров можно будет арендовать в парке «Музеон». Победителю аукциона предстоит организовать в нем проведение кружков, тренингов, мастер-классов, конференций или различных выставок.

Также на торги выставлено право аренды киоска по прокату в парке Останкино на северо-востоке столицы. Площадь объекта составляет 32 квадратных метра. Арендовать киоск можно будет вместе с оборудованием для проката: это велосипеды, самокаты и электросамокаты, тюбинги и лыжи.

«По итогам шести месяцев 2021 года на право аренды существующих нестационарных торговых объектов или размещения новых площадок претендовали почти 850 участников. Конкуренция на аукционах составила в среднем более 4 участников на лот», – добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Подробную информацию о каждом лоте можно найти на Инвестиционном портале Москвы. Торги проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике. Технические характеристики объектов можно посмотреть на Инвестиционном портале в разделе «Имущество от города».