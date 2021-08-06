Сергей Шойгу напомнил, чем должны заниматься правители в России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что России необходимо строительство в Сибири трех-пяти крупных городов с населением 300–500 тысяч, а еще лучше — до 1 млн человек, сообщил накануне Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ новость, конечно же, немедленнно подхваченную всеми информационными агентствами. Эти города, по словам Шойгу, должны стать отраслевыми экономическими центрами.

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Идею строительства новых городов минстр высказал на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. Генерал армии, сослался на планы, существовавшие в советское время незадолго до распада страны. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — констатировал министр.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — добавил министр обороны. Также Сергей Шойгу сожалеет, что в современной России нельзя реализовать такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», — отметил министр.

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Напомним, что Сергей Шойгу входит в первую пятерку избирательного списка «Единой России» на выборах в Госдуму 8-го созыва, которые состоятся в середине сентября.

География деловой активности и общественной жизни в России во многом определяется сложившимися за многие десятилетия особенностями эволюции производственных отношений в нашей стране, замечает преподаватель Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Региональная неравномерность развития, сопровождаемая структурно-отраслевым перекосом общехозяйственной структуры и демографическим дисбалансом, является существенным тормозом роста отечественной экономики и прогресса в социальной сфере, говорит он, замечая, что было бы важно объединение всей территории России в единый слаженный механизм.

Эксперт уверен, что развитие богатого ресурсами Сибирского региона в отрыве от решения инфраструктурных и демографических проблем снижает эффективность капиталовложений, за счет постоянного выпадения слабых звеньев социально-экономической структуры (транспорт или отсутствие базовых жизненных стандартов). По-видимому, в высших эшелонах власти сформировалось глубокое понимание этого вопроса, что и порождает инициативы, связанные с развитием Сибири и Дальнего Востока, считает он.

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Масштаб задач, стоящих перед нашей страной, связанных с модернизацией и перестройкой структуры производительных сил, огромен, полагает Анатолий Гожий. Однако, отмечает он, практика создания перспективных локаций далеко не всегда успешна, причем не только в нашей стране, но и в ряде регионов Китая, Бразилии и других стран.

По его мнению, при такой модели территориального развития не обойтись без преференций бизнесу, причем они должны быть просты и носить долговременный характер. На территории государств Юго-Восточной Азии (КНР, Вьетнам, страна Малазийского архипелага), сложилась целая система привлекательных для бизнеса анклавов, и движение капитала определяется реальными преимуществами той или иной территории. Таким образом, привлечь прямые инвестиции в экономику Сибири, включая иностранные инвестиции, возможно, лишь обеспечив бизнесу реальные преимущества относительно других государств этой части Евразийского континента.

Таким образом, заключает эксперт, развитие пока мало освоенных территорий нашей страны, является комплексной задачей, требующей параллельного решения производственных, инфраструктурных, социальных и демографических проблем. Необходимость же придания новой геоэкономической определенности обширным пространствам Сибири и Дальнего Востока определяется потребностями развития нашей страны не только на ближайшую перспективу, но и является основой благополучия будущих поколений россиян.

"Планеты" или "спутники"

Идея пока выглядит непривычной и немного чужеродной моменту, особенно в условиях очевидного недофинансирования социальной сферы и множества семей с низкими доходами в уже существующих, в том числе и сибирских, городах, считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Но, считает он, то, насколько сама тема жизненная, зависит от деталей планов и ещё больше от их воплощения. Достаточно вспомнить все проблемы хотя бы космодрома Восточный, а ведь масштаб замыслов там даже несопоставим с куда более гигантским проектом целых новых городов-миллионников.

Аналитик связывает актуальность этой темы с ростом населения России и преодолением сверхконцентрации людского и экономического потенциала в европейской части страны. На сегодняшний же день, замечает он, логичнее всё-таки говорить о финансировании прорывных вариантов развития уже существующих крупных сибирских городов, например того же Томска, если подразумевается наукоград, и развитие инновационной промышленности на базе имеющегося интеллектуального потенциала.

Мысль может трансформироваться и в строительство сравнительно небольших поначалу городов-спутников с уклоном в экологические принципы жизни и быта. Конечно, акцентирует внимание аналитик, они сами должны давать жителям работу: например, построен уже полноценный и довольно автономный город-спутник возле Пензы, но рабочие места сосредоточены там пока всё больше в самом областном центре.

Как вариант, добавляет Пётр Пушкарёв, основой для эффективного научно-производственного города мог бы послужить и один из бывших посёлков на БАМе, который уже обеспечен в транспортном отношении.

Кто знает, город будет?

Отметим, что инициатива минстра обороны о строительстве за Уралом новых городов, а в еще большей степени тема переноса столицы, близкая сибиряку Шойгу (он высказал ее впервые еще апреле 2012 года, став ненадолго губернатором Подмосковья) вызвали у комменитрующих их в СМИ экспертов ожидаемо скептическую реакцию. От таких масштабных дел, вообще говоря, характерных для России на протяжении всей ее истории, быстро успели отвыкнуть. Но хотя бы идея как такового промышленно-инновационного развития воспринимается более охотно.

Новые города оздавались в России всегда, при всех заметных правителях — великих князьях, царях, императорах и императрицах,генеральных секретарях. Что в период бурного расширения страны, что во воермя ее углубленного освоения во времена СССР. Даже при "застойном" Брежневе были практически с нуля отстроены Набережные Челны и стремительно выросло население Тольятти. Этот процесс пока остановился только в период Российской Федерации, ограничившейся расширением Москвы и появлением не имеющего территориального статуса Сколково. Сергей Шойгу справедливо напомнил, чем должны заниматься правители в России: возводить новые города и преобразовывать в них малые поселения.

Очевидно в то же время, что эти заявления сделаны для определенной аудитории и в предвыборном контексте. Распространиться дальше в пространстве и времени им еще толькл предстоит. Или так и не предстоит.