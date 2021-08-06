Попова объяснила, в каком случае можно не носить маски

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, в каком случае можно не носить защитные маски. По её словам, надевать маску на улице, если это не массовое мероприятие – необязательно, передаёт ТАСС.

«Хотелось бы отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски, – рассказал Попова. – Если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет, то здесь россияне ничего не нарушают».

При этом она подчеркнула, что в закрытых помещениях это требование остаётся.

«Оно неизбежно, оно действует в преимущественной части стран на планете», – резюмировала глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что в нашей стране нет необходимости введения локдауна или ужесточения ограничительных мер из коронавируса.

