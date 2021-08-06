Путин анонсировал повышении НДПИ для металлургов с 2022 года

Президент России Владимир Путин заявил, что налог на добычу полезных ископаемых для компаний, занятых в металлургической промышленности, будет повышен с 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на трансляцию телеканала «Россия 24».

«Правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планируют направить именно в стройку, в том числе и в строительные материалы. Поэтому этот переток имеет место быть. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», — сказал президент во время церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Он отметил, что цены на мировых рынках выросли и производители металлов стараются извлечь максимальную прибыль, «вытаскивая туда» свою продукцию. «Это ведет к дефициту этой продукции на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен. <...> Можем ли мы внутри страны и должны ли мы принимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем», — резюмировал Путин.