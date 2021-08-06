Росавиация разрешила выполнение регулярных рейсов на курорты Египта

Федеральное агентство воздушного транспорта предоставило девяти российским авиакомпаниям допуск к регулярным рейсам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Допуск получили «Аэрофлот», «Победа», S7, NordStar, SmartAvia, «Уральские авиалинии», NordWind и AzurAir.

«6 августа 2021 года российским авиакомпаниям... предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств. Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», – говорится в решении регулятора.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший пассажирское авиасообщение с Египтом кроме регулярных полетов в Каир. Кроме того, отменилась рекомендация воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после взрыва бомбы на борту российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в ноябре 2015 года. Взрывное устройство было заложено в аэропорту Шарм-эш-Шейха. В результате теракта погибли 217 пассажиров самолета и семь членов экипажа.

В апреле 2018 года были возобновлены регулярные авиарейсы в Каир.