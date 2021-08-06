Российские экспортеры заплатят к 2030 году ЕС около $5 млрд по «углеродному налогу»

Консалтинговая компания BCG провела оценку финансовой нагрузки на импорт в Евросоюз товаров из России с большим углеродным следом, сообщает РБК. По подсчетам BCG годовые издержки импортеров российской продукции от европейского «механизма пограничной корректировки углеродных выбросов» (CBAM) к 2030 году могут достигнуть $3,5–6,3 млрд.

Кроме того, РБК представил расчеты по «углеродному налогу» компании КПМГ. В оптимистичном варианте КПМГ среднегодовая финансовая нагрузка в отношении импорта российских товаров от введения CBAM составляет €1,55–3,41 млрд за период с 2026-го по 2035 год или от €15,5 млрд до €34,1 млрд за этот период. Основная нагрузка ляжет на продукцию черной металлургии (железнодорожные рельсы, трубы, металлоконструкции, цистерны и т.д.) — от €10,3 млрд до €27,1 млрд. Этот сценарий КПМГ наиболее приближен к сценарию, который в Еврокомиссии называют предпочтительным: он предполагает, что размер CBAM будет ежегодно увеличиваться и достигнет 100% к 2035 году — по мере сворачивания бесплатных квот на выбросы, распределяемых среди участников европейского углеродного рынка. КПМГ исходит из того, что цена на углерод в ЕС будет увеличиваться от €61 до €134/т CO2-эквивалента за период 2026–2035 годов.