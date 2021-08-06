На горизонте у рубля замаячил Джексон-Хоул

Вечером 5 августа 2021 года рубль смог после довольно невыразительных торгов укрепиться по отношению к доллару и евро. Так, курс «американца» составил 73,08 руб. к 19:00 мск. Это на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,5 руб., подешевев на 8 копеек. Поддержку отечественной валюте оказала нефть, которая подорожала на более чем 1%. Так, стоимость Brent выросла на 1,05% – до 71,12 доллара за баррель, WTI – на 1,12%, до 68,55 доллара.

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При этом в целом торги обеими парами в четверг проходили в узких коридорах, так как участники рынка ждут пятничной статистики по рынку труда США, которая способна определить направление движения, пишет «Интерфакс». Сегодня министерство труда США опубликует официальные данные о безработице в июле.

Участники рынка в среднем прогнозируют, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%. Если данные будут позитивными, это подтвердит позиции «ястребов» в ФРС, которые готовятся к сокращению поддержки экономики США. Соответственно, они могут оказать давление на валютный рынок, в первую очередь, на валюты emerging markets.

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У рубля растет диапазон

Между тем, указывает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, рубль постепенно начинает ослабевать относительно доллара и евро после очень сильной прошлой недели, на которой российская валюта старалась закрепиться на уровне ниже 73 рублей за доллар и в районе 86 – за евро.

Утром в пятницу котировки по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня почти не изменились, и на 11 утра курс рубля составил 73,15 за единицу к доллару и 86,5 – к евро. С сегодняшнего дня ЦБ несколько увеличит скупку валюты согласно бюджетному правилу – объемы выросли до 14,4 млрд рублей. Также рубль будет находиться под давлением из-за опустившихся цен на нефть, вера впервые с 21 июля опускавшихся ниже 70 долларов за баррель на фоне обострения заболеваемости в Китае и закрытия этой страной границ.

Предполагаемый диапазон движения валют на сегодня: 73-73,5 рубля за доллар и 86,4-87 рублей за евро, полагает эксперт, но нужно учитывать, что в США выйдут статданные по безработице, и после их выхода возможны импульсные скачки или падения валют.

Что касается августа, то в фокусе инвесторов останутся все те же события: статистические данные от Евросоюза и США относительно восстановления экономики, показатели по количеству вакцинированного населения и количества заболевших, особенно новыми штаммами, котировки цен на нефть и темпы восстановления спроса на энергоносители.

Также, добавляет Николай Переславский, нужно помнить о заседании ФРС в Джексон-Хоуле. На нем регулятор может объявить о сокращении или завершении антикризисной программы. Плюс, к этим факторам добавится предвыборная гонка в России – выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября, и август в плане кампаний обещает быть жарким. Предполагаемый коридор движения рубля на август, по оценке эксперта: 72-78 рублей за доллар и 86-93 рубля за евро.

Ежегодная встреча руководителей центробанков мира в рамках конференции ФРС на горном курорте Джексон-Хоул в штате Вайоминг состоится 26-28 августа. От речи на ней Джерома Пауэлла ждут, что глава главы Федрезерва расскажет о планах организации, хотя, возможно, и без конкретики, которая будет обнародована только в сентябре.

Рынок смещает интерес к верхней линии коридора

И все же, считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, сейчас российский рубль выглядит достаточно крепким и невозмутимым, как на фоне постоянной сырьевой волатильности, так и ввиду роста отечественной инфляции, и при условии решений Минфина нарастить объем покупок доллара. В последние недели в рубле практически не отыгрываются сырьевые провалы, что может указывать на низкую рыночную ликвидность и отсутствие желания торговать на новостях.

В то же время стратегические позиции в валютной секции явно сохраняются, и они большей частью основаны на ожидании дальнейшего укрепления курса рубля, считает эксперт. Август традиционно сложный месяц и для российской экономики, и для ее валюты, но пока все достаточно ровно, указывает она. Сейчас ничто не предвещает принятия правительством непопулярных фискальных или политических решений. Это значит, что краткосрочное будущее рубля вполне нейтрально.

Техническая картина указывает на сохранение торгов по паре доллар/рубль внутри бокового диапазона 72,60-73,30, говорит Анна Бодрова. Пока нет важных сигналов, указывающих на возможность перелома ситуации и выхода за пределы любой из границ канала, но рынок постепенно смещает интерес к верхней линии коридора. Если в нефти углубятся продажи к 69,70 доллара, «американец» сможет двинуться через 73,30 к 73,50, предполагает аналитик. Но это – только один из вариантов развития событий.