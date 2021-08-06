"Щелково Агрохим" – «точка роста» российского АПК

На первом съезде Общероссийского движения предпринимателей глава агрохимического холдинга "Щелково Агрохим", академик РАН Салис Каракотов подчеркнул, что выручка от экспорта российских продуктов, производимых АПК, возросла с 8,1 млрд. до 30,5 млрд. рублей. Примечательно, что столь благоприятных экономических показателей удалось достичь всего за десять лет: за период 2010-2020 годов.

На форуме, прошедшем в минувшие выходные в усадьбе Гребнево Московской области, присутствовали тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Компанию предпринимателям составили руководители муниципальных образований ряда районов Подмосковья. Участники встречи обсудили экономические перспективы России.

В частности, чиновники и бизнесмены совместно пытались выяснить, как нашей стране перейти на ведущие позиции по темпам роста ВВП среди мировых держав. Председатель ОДП Андрей Ковалев поставил перед участниками съезда задачу обсудить, какие реформы нужны стране для того, чтобы мы могли занимать не 117-е место в мире по темпам роста ВВП, а первое. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин отметил, что задача властей – поддерживать предпринимателей, "чтобы они свои проекты могли реализовывать, чтобы они могли ставить смелые далекие цели и, самое главное, этих целей достигать".

Безусловно, на форуме обсуждались очень сложные, но в тоже время необходимые, острые вопросы, касающиеся всей страны. Участники съезда должны были решить, как оживить предпринимательскую деятельность. Каракотов подчеркнул, что по ВВП Россия все еще находится в числе отстающих, но точки роста, конечно же, у нас есть.

Генеральный директор "Щелково Агрохим" привел в пример свою компанию. Она каждый год демонстрирует рост производительности. "Когда президент в 2010 году ставил задачи увеличения ВВП в два раза за десять лет, то мы растем в два раза за пять лет – с опережением", - отметил руководитель.

Нет сомнений, что опыт развития одного из крупнейших в стране производителей химических средств защиты растений, может быть полезным для многих других компаний. "Щелково Агрохим" в последние годы делает ставку не только на расширение ассортимента специализированной продукции, но и на диверсификацию производства и участие в программах импортозамещения.

"Мы вошли в такие отрасли, как семеноводство, непосредственно в сельское хозяйство – имеем около 200 тысяч гектаров посевных площадей. Поэтому "Щелково Агрохим" растет вместе с задачами, которые ставятся перед сельским хозяйством", - подчеркнул Каракотов.

Важно отметить, что агрохолдинг добился внушительных результатов в области импортозамещения семян всех главных сельскохозяйственных культур. К примеру, сегодня по стране доля отечественных семян гороха составляет 70%, сои – 65%, а кукурузы – 60%. Сложнее обстоит ситуация с сахарной свеклой – этот фактор влияет на рост цен на сахар. Проблема уже решается во многом благодаря совместному проекту щелковского предприятия с крупнейшим производителем сахара в стране ГК "Русаго" в рамках госпрограммы, рассчитанной до 2025 года.

С этого года "Щелково Агрохим" начал коммерческие продажи семян сахарной свеклы. По итогам 2021 года холдинг рассчитывает получить доход от продажи семян всех видов культур в размере 2,2 млрд рублей, что вдвое превысит показатели 2019 года.

На съезде Каракотов отметил качество посевного материала от российских селекционеров, которое позволили аграриям получать в последние годы рекордные урожаи и за счет этого увеличивать экспортную выручку. Так, за последние 15 лет сбор кукурузы вырос на 45,7% с гектара, зерновых и зернобобовых – на 52,1%, подсолнечника – на 59%, сои – почти на 100%.

Кроме того, глава "Щелково Агрохим" составил топ-10 крупнейших покупателей российского продовольствия в прошедшем году. В тройку лидеров-экспортеров вошли Китай, страны Евросоюза и Турция.