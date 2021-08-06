Шойгу ответил анекдотом на слова Зеленского об украинском будущем Крыма

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с иронией прокомментировал заявления президента «незалежной» Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.

Руководитель нашего военного ведомства рассказал анекдот: «Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет».

Также, по словам Шойгу, президенты Украины приходят и уходят, а Крым всегда был, есть и будет российским, передаёт РИА Новости.

Напомним, ранее Зеленский сделал неожиданное заявление по Крыму, подчеркнув, что полуостров, который с 2014 года находится под юрисдикцией нашей страны, никогда не станет российским.

В частности, президент Украины сказал, что россияне не будут любить Крым так, как украинцы. При этом он вспомнил своё детство в Крыму: походы на Ай-Петри, прыжки со скалы в море, рапаны с песчинками.

«Это моя земля, это не их земля, – подчеркнул лидер «самостийной». – Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория».

Наша справка

16 марта 2014 года на территории Крыму состоялся референдум. В ходе этого плебисцита почти 97% жителей полуострова проголосовали за его воссоединение с РФ.

17 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством. В этот же день был подписан договор о вхождении Крыма в состав России.

18 марта 2014 года российский лидер Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав нашей страны двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.