Скандал на Олимпиаде в Токио: волейболистка сборной Бразилии попалась на допинге, Россия готова к переигровке

На Олимпиаде в Токио очередной скандал – волейболистка сборной Бразилии Тандара Кайшета временно отстранена от участия в Играх-2020 года из-за нарушения антидопинговых правил.

Как передаёт DF Soberano со ссылкой на Олимпийский комитет Бразилии, у спортсменки была выявлена положительная проба от 7 июля. В тот момент южноамериканская команда тренировалась у себя на родине, в Сакуареме.

Информация о допинге появилась после победы сборной Бразилии над россиянками в 1/4 финала турнира, а Кайшета набрала в матче 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными.

В сборной России уже отреагировали на эту новость. В частности, генеральный менеджер нашей команды Любовь Соколова, отметив, что сборная уже улетела из Токио, подчеркнула, что россиянки ответили на новость про Тандару шуткой.

«Ну что, возвращаемся обратно на Олимпиаду?», – цитирует Соколову РИА Новости.

В свою очередь волейболистка сборной России Наталья Гончарова рассказала о готовности национальной команды переиграть четвертьфинал против Бразилии.

«Должны быть чёткие понятные правила насчёт объявления о нарушениях антидопинговых правил. Если эту пробу брали 7 июля, то почему только сейчас объявили о её результате и не отстраняли игрока раньше, до Олимпиады? Выходит, что она сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу в июле. Расстраивает, что нет четких правил. А так мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал с Бразилией», – подчеркнула волейболистка сборной России.

