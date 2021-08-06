Сколько людей в России вообще не пользуется интернетом

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ провел онлайн-опрос трех тысяч пользователей сети об их отношениях с новыми технологиями.

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Как нетрудно предположить, население России оказалось разбито на несколько очень разных групп, сильно различающихся по опыту и интенсивности использования передовых технологий, особенно цифровых. Эти различия не сводятся только лишь к разнице поколений, уровня дохода и других социально-демографических параметров. Важен сам настрой человека, положительные и отрицательные психологические установки по отношению к технике. Их пытаются измерить с помощью особого показателя, разработанного социологами для диагностики нашей психологической готовности осваивать новые технологии — Индекса технологической готовности (technology readiness index — TRI).

Общий уровень технологической готовности опрошенных россиян оказался умеренным — 3,2 по пятибалльной шкале. С одной стороны, это указывает на отсутствие ярко выраженной технофобии, препятствующей использованию новых решений в быту и на работе. С другой, говорит о наличии сдерживающих факторов даже среди людей, довольно активно пользующихся интернетом. Что же это за факторы?

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Из чего складывается наше отношение к технологиям

Индекс оценивает четыре аспекта в нашем отношении к технологиям:

1. Оптимизм, позитивный взгляд на технологии и веру в то, что они предлагают людям больший контроль, гибкость и эффективность.

2. Инновационность, стремление быть первопроходцем в использовании технологий.

3. Дискомфорт, кажущееся отсутствие контроля над технологиями и чувство подавленности ими.

4. Незащищенность, недоверие к технологиям и скептицизм относительно их работоспособности.

Лучше всего у нас обстоят дела с оптимизмом – 3.9 из 5. Положительный вклад в готовность к использованию новых технологий вносит высокая оценка их роли в жизни человека и представление о них как о важных инструментах для решения всевозможных задач. Так, по мнению большинства респондентов, технологии позволяют повысить мобильность (69%) и лучше контролировать повседневную жизнь (64%). Этот оптимизм закладывает основу для социальной поддержки внедрения технических нововведений.

Второй важный фактор, определяющий уровень технологической готовности — инновационность. Среди опрошенных среднее значение этого показателя оказалось на границе между низким и умеренным: 3,1 из 5. Несмотря на одобрение технологических инноваций, мотивация к их освоению невысока. Доля респондентов, которые следят за разработками в интересующих их сферах, не так уж мала - 42%. Но одно дело следить, а другое – что-то предпринять. Склонность к раннему освоению новых технологий проявляют вдвое реже - 21%.

Третий фактор: общее недоверие, неуверенность и дискомфорт, ощущаемые при необходимости их применения, что понижает готовность к использованию новых технологий. Наши опрошенные демонстрируют умеренное недоверие техноокружению (3,5 из 5), связанное не столько с чувством опасности от использования новых решений, сколько со страхом утраты контроля из-за чересчур возросшей роли технологий в жизни человека. Около 70% респондентов отмечают чрезмерную зависимость людей от технологий, и половина (51%) — отрицательное их влияние на социальное взаимодействие и живое общение.

К счастью, четвертый фактор — чувство дискомфорта и неуверенности в себе при использовании технологий, не сильно выражен среди опрошенных пользователей: 2,8 из 5. Мы в себе уверены и склонны вести себя как продвинутые пользователи. Например, только около трети (32%) испытывают сложности с пониманием языка консультантов службы техподдержки и инструкций к устройствам. Лишь пятая часть (19%) жалуется, что новые технологии не рассчитаны на использование обычными людьми.

Программисты, не употребляющие и беззащитные

Как связано отношение к новым технологиям с адаптированностью к цифровой среде, исследователи проанализировали с помощью другого показателя, - уровня цифровых навыков. Он рассчитывается на основе информации о 23 действиях, выполняемых на компьютере или в интернете, которые сгруппированы в четыре группы: информационные навыки, коммуникационные навыки, решение проблем и работа с программным обеспечением.

Оказалось, что отношение к технологическим новшествам прямо коррелирует с адаптированностью к цифровой среде. Так, явный интерес к инновациям и стремление к их раннему освоению (3,8 против 3,1 по выборке в целом) демонстрирует крайне малочисленная группа продвинутых пользователей, обладающих хотя бы базовыми навыками программирования – это наши так называемые early adopters, эмоционально вовлеченная группа первых потребителей-экспериментаторов технологических новинок.

А представители доминирующей в российском обществе категории пользователей с низким уровнем цифровых навыков, несмотря на свой технооптимизм (среднее значение для этой группы - 3,7) готовы применять нововведения лишь под воздействием внешних стимулов и при наличии помощи в их использовании. Но даже в этом случае они, вероятнее всего, будут ограничиваться максимально простым функционалом устройств и сервисов, оставляя без внимания дополнительные возможности – из-за недоверия (3,6) и чувства дискомфорта (3,1). В 2020 году среди россиян старше 15 лет доля таких пользователей с низким уровнем цифровых навыков, имеющих пробелы даже в базовых компетенциях (коммуникация в интернете, работа с информацией и др.) составляла 40%. То есть самая большая группа россиян особой нужды в новых технологиях не испытывает, хотя и технофобами их не назовешь.

А ведь еще есть 22% людей, вообще не пользующихся интернетом.

И еще один важный вывод, который делают исследователи — активное применение россиянами цифровых устройств в повседневной жизни происходит на фоне слабо развитых у большинства пользователей компетенций, связанных с защитой персональных данных. Дефицит этой категории цифровых навыков не только повышает вероятность стать жертвой киберпреступников, но и существенно ограничивает спрос на инновации и мешает снизить отчуждение между человеком и технологиями. Таким образом, ставя задачу ускорить внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, нужно шире развивать компетенции по защите персональных данных.