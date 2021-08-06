Xiaomi обошла в июне Samsung и Apple по продажам смартфонов в мире

Китайский производитель смартфонов Xiaomi продал в июне больше телефонов , чем его конкуренты Samsung и Apple, сообщает СNBC cо ссылкой на исследовательскую компанию Counterpoint.
Продажи Xiaomi выросли на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, что дало компании долю в 17,1% от общего числа смартфонов, проданных по всему миру в июне, говорится в отчете Counterpoint. Продажи Samsung и Apple составили 15,7% и 14,3% от общего количества телефонов за тот же период соответственно.
Аналитики Counterpoint объяснили, что эта тенденция может быть временной, поскольку новый всплеск случаев Covid-19 во Вьетнаме, вероятно, нарушил производство Samsung в июне. Это привело к дефициту смартфонов южнокорейского производителя, отмечается в отчете.
Во втором квартале, закончившимся в июне, Xiaomi стала вторым производителем смартфонов по отгрузке, уступая Samsung.
Как ранее писал Эксперт Online, по данным сингапурской аналитической компании Canalys, Xiaomi увеличил в апреле-июне отгрузку смартфонов клиентам на 83%.
Китайская многопрофильная компания Xiaomi, выпускающая все, начиная от рисоварок и заканчивая игровыми мониторами, вмешалась в борьбу в этом году с Samsung Electronics Co. и Apple Inc, которые на протяжении многих лет друга сменяли на позиции мирового лидера продаж смартфонов. Доля Samsung на рынке смартфонов во втором квартале, по данным Canalys, составляла 19%, Xiaomi – 17%, а Apple – 14%.
Говоря о конкуренции на рынке смартфонов, следует помнить еще об одном китайском производителе - Huawei Technologies Co., который до объявления в прошлом году Вашингтоном санкций на непродолжительные периоды времени вмешивался в неофициальное соревнование между Samsung и Apple. Huawei сейчас выбыл даже из первой пятерки производителей смартфонов.
Кстати, исчезновение столь сильного конкурента позволило другим китайским производителям поделить его долю и резко увеличить выпуск телефонов. Особенно активно в этом процессе себя ведет как раз Xiaomi, запустивший за четыре первых месяца 2021 года в производство две новых модели. Mi 11 Ultra выделяется одним из самых больших на сегодняшний день датчиков камеры.