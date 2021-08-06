Xiaomi обошла в июне Samsung и Apple по продажам смартфонов в мире

Китайский производитель смартфонов Xiaomi продал в июне больше телефонов , чем его конкуренты Samsung и Apple, сообщает СNBC cо ссылкой на исследовательскую компанию Counterpoint.

Продажи Xiaomi выросли на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, что дало компании долю в 17,1% от общего числа смартфонов, проданных по всему миру в июне, говорится в отчете Counterpoint. Продажи Samsung и Apple составили 15,7% и 14,3% от общего количества телефонов за тот же период соответственно.