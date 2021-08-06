Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

Цена на газ в Европе превысила 540 долл. за тысячу кубометров, обновив исторический максимум, на фоне пожара на заводе «Газпрома» в ЯНАО.

Как передаёт ТАСС, пикового значения цена сентябрьского контракта на «голубое топливо» по индексу TTF на бирже ICE достигла в 12:00 мск 545 за 1 тыс. куб. м. Сейчас цена газа выросла на 3,36% относительно цены закрытия в четверг.

Рекордное подорожание происходит на фоне снижения прокачки через газопровод «Ямал — Европа» после чрезвычайной ситуации на одном из заводов «Газпрома».

Напомним, 5 августа на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе произошёл пожар. Он был локализован, пострадавших нет. Но работы на объекте были прекращены, а конденсат перекрыт.

Из-за случившегося российский газовый монополист вдвое уменьшил прокачку через газопровод «Ямал — Европа». При этом акции «Газпрома» подешевели на 1%, а ранее уже падали на 2,83%.

