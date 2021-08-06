В июле резко снизилось количество ипотечных кредитов

После введения в России новых условий программы льготной ипотеки в июле банки одобрили ипотечные ссуды на 436,7 млрд руб, что на 20,8% меньше, чем в июне, сообщает РБК со ссылкой на предварительные оценки Frank RG.

Менее 500 млрд руб в месяц кредитов на покупку жилья было выдано в текущем году только в январе и феврале, когда наблюдается сезонно низкий спрос населения на заимствования, а также в мае — из-за большого количества выходных дней.

До 1 июля в России действовала антикризисная программа льготной ипотеки. Она позволяла заемщикам взять кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. В июне президент России Владимир Путин предложил продлить госпрограмму еще на год, но изменить ее условия. Предельную ставку по льготным кредитам повысили до 7%, а максимальный размер кредита сократили до 3 млн руб для всех регионов (ранее действовал лимит 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн — для остальных регионов).

Кроме того, по данным Frank RG, в июле российские банки одобрили населению кредиты на 1,17 трлн руб, что на 9,5% меньше, чем в июне.