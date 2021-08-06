В России в I полугодии убыль населения выросла на 59%

В первом полугодии 2021 года в России естественная убыль населения выросла на 58,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 421 900 человек против 265 600 годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Число родившихся в первом полугодии 2021 года снизилось на 0,4% – до 678 112 детей с 680 974 годом ранее. Число умерших в первом полугодии 2021 года увеличилось на 16,2% – до 1 100 044 человек с 946 539 человек годом ранее.

Ранее сообщалось, что естественная убыль населения в стране в 2020 году выросла более чем в два раза – до 688 700 человек с 316 200 человек в 2019 году. Это стало максимумом с 2005 года – тогда естественная убыль населения составила 846 600 человек. По данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), до 146,24 млн. Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года – тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек.

Кроме того, Росстат сообщил о росте в июне на 52% смертности от COVID-19. В июне в России умерли 27 108 человек с COVID-19, а основной причиной смерти коронавирус стал в 19 998 случаях (в мае COVID-19 стал главной причиной смерти 13 077 человек).