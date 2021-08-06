Владимир Путин прибыл в Челябинскую область

Глава российского государства Владимир Путину прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область. Здесь президент РФ проведёт совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий. Также Путин лично осмотрит пострадавшие от пожаров районы, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на своего корреспондента, позже российский лидер встретится с главой региона Александром Текслером.

В этот же день Путин направится в Башкирию, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Напомним, этот завод был построен в Абзелиловском районе республики. Данный проект был включён в перечень приоритетных проектов республики, его реализация проходила в рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья.

