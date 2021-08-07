Адвокат предупредил об опасностях отказа от наследства

Статья 1157 ГК РФ закрепляет право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц (направленный отказ) или без указания лиц (безусловный отказ), однако эти действия имеют необратимые и часто негативные последствия. Об этом агентству «Прайм» рассказал председатель Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

«Если наследник отказывается от причитающейся ему доли наследства ввиду договоренностей с другими наследниками о компенсации (денежной, доли в другой части наследственной массы), то в случае неисполнения таких "встречных" договоренностей отказ от наследства не может впоследствии быть взят обратно», — заявил адвокат.

Отказ от наследства по завещанию для получения доли в наследстве на основании закона также представляет опасность. Ожидаемую часть наследства можно не получить в случае появления дополнительных претендентов.

По словам юриста, отказ должника от наследования ликвидного имущества в пользу заинтересованного лица может быть признан судом недействительным, поскольку ущемляет права кредиторов. Заблоцкис уточнил, что если с недвижимым наследуемым имуществом, от которого был отказ, происходили сделки, то признание недействительным этого отказа станет возможным только после череды судебных споров о признании сделок недействительными.

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