Bloomberg: Эпоха дешевого природного газа закончилась

На фоне разговоров о зеленой энергетике и борьбе с российским сырьем, цены на природный газ в Европе за год выросли более чем на 1000%, а в Азии подскочили в шесть раз. Как сообщает агентство Bloomberg, чистый газ будет еще долгое время оставаться самым востребованным видом топлива, что, безусловно, выгодно для России.

«Газ будет переходным топливом еще многие десятилетия, поскольку основные экономики стремятся достичь целевых показателей выбросов углерода. Цена на газ, вероятнее всего, останется повышенной в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной вырастет еще», — цитирует агентство главного исполнительного директора Macro-Advisory Ltd Криса Уифера.

По данным Международного энергетического агентства, с 2009 по 2020 годы мировое потребление газа выросло на 30%. К 2024 году спрос на газ поднимется еще на 7% по сравнению с доковидным уровнем. Аналитики McKinsey & Co прогнозируют ежегодный рост спроса на это сырье на 3,4% до 2035 года.

В публикации подчеркивается, что увеличение стоимости природного газа скажется на работе электростанций и нефтехимических предприятий, что «потрясет все уголки мировой экономики» и усугубит инфляционные ожидания. Потребителям это обернется подорожанием счетов не только за газ, но и за электричество.

Коммунальные предприятия в Европе переходят на более чистый газ из-за углеродных квот. Правительства стран Южной и Юго-Восточной Азии планируют строительство десятков новых газовых электростанций, чтобы удовлетворить растущие потребности, а спрос на газ в Китае сейчас выше, чем когда-либо прежде, из-за выхода на пиковые значения потребления угля.

По мнению аналитика IHS Markit Джеймса Тавернера, природный газ ценен тем, что на него можно перейти относительно быстро и с ограниченными затратами, при этом существенно снизив вредные выбросы. Это — самое чистое из горючих видов ископаемого топлива, газ выделяет почти вдвое меньше двуокиси углерода, чем уголь. Альтернативные же источники энергии, такие как ветер и солнце, — находятся пока на ранней стадии развития.

Ранее Expert.ru писал, что цена на газ в Европе превысила 540 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум. Рекордное подорожание происходит на фоне снижения прокачки через газопровод «Ямал — Европа» после чрезвычайной ситуации на одном из заводов «Газпрома». 5 августа на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар. Он был локализован, пострадавших нет. Но работы на объекте были прекращены, а конденсат перекрыт.

