Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины

Украину готовят к разделу и глобальному гражданскому противостоянию, которое может произойти уже осенью текущего года. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

«Я не хочу пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. Играть будут правым полем, и это будет происходить в Киеве, а не в Донбассе», — сообщил Мураев.

Он уточнил, что на Украине сейчас мобилизуются радикально настроенные граждане, их «сбивают» в группы. Экс-депутат считает, что в дальнейшем они могут быть задействованы для провокаций, и это может произойти уже осенью.

По его словам, украинские радикалы финансируются через международный фонд «Возрождение» при участии бывшего лидера Украины Петра Порошенко. При этом, Мураев полагает, что действующий президент Владимир Зеленский не знает и не понимает, что происходит на самом деле.

«В случае глобального противостояния нас "спасут" все: поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину, юго-восток может перейти России, а от Украины останется небольшой кусочек», — добавил Мураев.

Ранее Expert.ru писал, что, по словам президента Украины, Донбасс «никогда не станет частью России» и над этой территорией Киев рано или поздно восстановит свой контроль. Владимир Зеленский заявил, что считает большой ошибкой оставаться жить в Донбассе тем, кто «считает, что наше дело правое, нам в Россию и мы русские». Людям с такими убеждениями глава «незалежной» советует прямо сейчас уезжать из Донбасса и искать себе место в России «во имя своих будущих детей и внуков», так как счастья для них в регионе не будет.

