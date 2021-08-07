Как выбрать кисти для макияжа

Очень популярны кисти DA VINCI, которые представлены как в готовых наборах, так и по отдельности.

Кисти для макияжа: как выбрать

Хорошая кисть для макияжа должна иметь достаточную мягкость, чтобы не вызывать раздражения и покраснения кожи. Эта мягкость варьируется в зависимости от назначения кисти, например, кисть для бровей будет намного жестче, чем кисть для пудры. Кроме того, эти аксессуары для макияжа должны быть относительно гибкими, чтобы обеспечить идеальное распределение косметики. Кисти для макияжа делятся на две основные группы:

кисти из натуральной щетины - обычно это кисти из щетины барсука, белки, соболя и пони; несмотря на то, что они дороже кистей из искусственной щетины, они более нежны, практичны и долговечны, их легче содержать в чистоте;

кисти из синтетической щетины чаще всего используются для распространения материалов с кремовой текстурой; они не впитывают воду так же хорошо, как натуральные кисти, и их сложнее поддерживать в чистоте.

Макияж отдельных частей лица требует использования различных кистей, которые помогают правильно распределить различные виды косметики. Разнообразие готовых комплектов кистей впечатляет. Все что вам нужно, вы найдете на официальном сайте интернет-магазина. Также можно проконсультироваться по вопросам с менеджерами.

Рекомендации потребителям

Кисть для покраски глаз, как правило, имеет длинный стержень, чтобы во время макияжа не закрывать ладонью глаза; щетина кисти должна быть ровно обрезана.

Кисть для румян - она имеет немного более короткий стебель, чем кисть для пудры, и тем отличается от кисти для пудры тем, что при сжатии она складывается в полукруглую линию; обычно кисть для румян имеет плоскую или слегка округлую форму;

Кисть для помады – используется сравнительно реже, чем другие виды кистей для макияжа, но использует ее, чтобы точно наносить помаду, а кроме того, незаменима при смешивании цветов.

Любые аксессуары для макияжа, включая любые кисти для макияжа, должны храниться в чистоте и гигиене. Кисти часто собирают с лица различные загрязнения, бактерии и кожное сало, поэтому время от времени их следует тщательно мыть, предпочтительно с мылом или мыгким шампунем.