Лидеры стран Центральной Азии сделали совместное заявление по Афганистану

Президенты Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана по итогам консультативной встречи сделали совместное заявление по ситуации в Афганистане, сообщает «Интерфакс». В нем говорится, что скорейшее урегулирование в Афганистане является одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Согласно документу, президенты пяти азиатских стран готовы оказывать всемерное содействие достижению гражданского мира и согласия в афганском обществе. Государства Центральной Азии также поддерживают усилия всех стран и международных организаций, стремящихся содействовать обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане, восстановлению социально-экономической инфраструктуры этой страны и ее вовлечению в мирохозяйственные связи. В заявлении отражена нацеленность сторон на проработку вопроса о создании диалога по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии.

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) продолжает наступление на правительственные войска в Афганистане. «Талибан» заявил о захвате столицы провинции Нимруз на юго-западе Афганистана – города Зарандж.