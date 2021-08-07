SpaceX собрала крупнейшую ракету в истории космонавтики

Специалисты американской компании SpaceX собрали прототип ракеты Starship SN20. В высоту он достигает около 120 м (400 футов), что на сегодняшний день является максимальным размером среди всех систем запуска. Два сегмента транспортного средства — разгонный блок Starship и ракета-носитель Super Heavy — были соединены вместе в исследовательском центре Starbase техасского Бока-Чика, передает BBC.

Ракета, сегменты которой соединили в пятницу, 6 августа, будет запущена только после получения лицензии Федерального управления гражданской авиации (FAA). В данный момент агентство проводит экологическую экспертизу. Глава SpaceX Илон Маск рассчитывает, что пуск ракеты произойдет уже в этом году. Собранную конструкцию он охарактеризовал как «сбывшуюся мечту».

Starship должен выйти на орбиту, совершить один неполный виток вокруг Земли, а затем приводниться в Тихом океане. По словам главы компании, конечной целью разработки являтся доставка людей на Луну и Марс. Американское космическое агентство NASA уже заключило контракт со SpaceX на производство версии разгонного блока Starship, который в этом десятилетии сможет высадить астронавтов у южного полюса Луны.

Ранее Expert.ru писал, что SpaceX выиграла контракт NASA на доставку астронавтов на Луну. В конкурсе на его финальном этапе также участвовали компания Джеффа Безоса Blue Origin, объединившая усилия с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics. SpaceX, уже выполняет для NASA пилотируемые полеты на МКС на корабле Crew Dragon.

