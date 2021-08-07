Ученые назвали пять привычек, провоцирующих деменцию

По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) постепенное угасание мозга и потерю памяти могут провоцировать хронический недосып и пищевые пристрастия, среди которых на первом месте — кофемания. В мире сейчас насчитывается более 50 млн человек, страдающих деменцией, и ученые полагают, что если еще в молодости отказаться от некоторых привычек, риск этого заболевания можно значительно снизить, передает РИА Новости.

Ученые Университета Южной Австралии проанализировали данные о здоровье и привычках почти 18 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет и пришли к выводу, что чем больше кофе употребляет человек, тем сильнее с годами у него уменьшается объем мозга. В частности, люди, выпивающие более шести чашек в день, на 53% чаще страдают старческим слабоумием.

Второй фактор, способствующий развитию слабоумия, — любовь к фастфуду. Специалисты Австралийского национального университета провели несколько исследований, в которых приняли участие около 8 тыс. добровольцев. Выяснилось, что частое употребление бургеров и картошки фри способствует не только развитию диабета II типа, но и преждевременному старению мозга, а позже — его атрофии и деменции. Этому способствует большое количество сахара и соли, содержащихся в обработанной пище.

Однако ученые из Оксфордского университета полагают, что риск деменции повышают не вредные пищевые привычки сами по себе, а ожирение. Они доказали прямую зависимость между старческим слабоумием и высоким индексом массы тела. По их данным, 25 граммов переработанного мяса в день (сосисок, колбасы, ветчины, бекона) на 44% увеличивают риск возникновения деменции в пожилом возрасте. При этом, ежедневное употребление 50 граммов непереработанного мяса (говядины или телятины), снижает риск деменции на 19%, а болезни Альцгеймера — на 30%.

Исследователи Корнеллского университета (США) выяснили, что рацион с повышенным содержанием соли запускает в человеческом организме биохимический процесс, в результате которого в мозге накапливаются свободные тау-белки. Их высокая концентрация является маркерамим болезни Альцгеймера и деменции.

Еще один аспект, на который стоит обратить внимание в молодости, — количество сна. В совместном исследовании, проведенном французскими, нидерландскими и британскими учеными, была доказана связь между сном и старческим слабоумием. Информация собиралась в течение 30 лет — с 1985 по 2015 годы, были обработаны данные порядка 8 тыс. человек. Участников исследования разделили на три группы: те, кто в среднем спит меньше семи часов в сутки, больше восьми часов, и те, кто отдыхает ровно семь часов. Выяснилось, что меньше всего случаев деменции на тысячу человек — именно в последней группе.

Ранее Expert.ru писал, что чуть ли не каждый второй американец старше 85 лет страдает болезнью Альцгеймера. Традиционно считается, что главные виновники этого недуга — возраст и наследственность. Однако новые исследования показывают, что к «главной старческой болезни» могут быть причастны и микроорганизмы. В журнале The Journal Of Alzheimer's Disease были представлены доказательства участия некоторых видов спирохет, хламидий и вируса герпеса в развитии заболевания. Авторы не отрицают, что восприимчивость к микробам зависит от генетики человека, а также от экологических факторов и питания. Однако первоочередное внимание следует уделять лечению и профилактике бактериальных инфекций.

