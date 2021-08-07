В Абхазии выразили готовность изменить законы для инвесторов из РФ

Власти Абхазии готовы внести поправки в законодательство для отмены лишнего администрирования и предоставления преференций российским инвесторам. Об этом в эфире телеканала РБК заявил президент республики Аслан Бжания.

«Стараемся снять лишние барьеры, уйти от ненужного администрирования со стороны государства. Мы будем менять законодательство, чтобы российский инвестор, который будет вкладывать средства в экономику Абхазии, имел те преференции, которые имеет в России», — сообщил Бжания.

По его словам, проблему очередей из туристов на российско-абхазской границе планируется решить в ближайшие годы при содействии РФ. Также Бжания рассчитывает, что в январе 2024 года будет запущено авиасообщение между Сухумом и российскими городами.

Ранее Expert.ru писал, что семь стран (Франции, США, Великобритании, Норвегии, Ирландии, Эстонии и Албании) потребовали от Москвы «незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии». Требование было приурочено к годовщине войны Грузии против Южной Осетии 2008 года (которая в обиходе называется Августовской войной).

