В Австрии назвали самое ценное российское богатство

Считается, что главный ресурс России — нефть, однако автор австрийского издания Die Presse опроверг это утверждение, напомнив, что ни одна страна мира не обладает таким количеством леса, и для экологии российская тайга имеет большую ценность, чем бразильские тропические леса. При этом, за счет леса у России есть шанс снизить будущий «углеродный акциз».

«Ни у одной другой страны нет столько леса, сколько у России. Она обладает пятой частью всех лесов мира (800 млн га). Но гигантские пожары, бушующие и в данный момент, а также нелегальные вырубки серьезно угрожают российскому лесу», — говорится в публикации.

В 2020 году консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) оценила российские лесные ресурсы в $4 трлн, что на 28% больше, чем стоимость нефтяных резервов, играющих ключевую роль в экономике РФ. При этом аналитики BCG отметили, что этот показатель к 2050 году может упасть на 10-30% из-за пожаров, нерациональной и нелегальной вырубки, а также халатности в проведении восстановительных лесопосадок.

Так, в Канаде, которая занимает третье место по площади лесов, после РФ и Бразилии, в среднем ежегодно выгорает 0,72% леса. В России же этот показатель составляет 1,88%.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства РФ лесные пожары в этом году распространились на площади в 10,2 млн гектаров.

Нелегальная вырубка леса в России составляет 20-30% от общего ежегодного объема лесозаготовок, который оценивается в 200-220 млн кубометров в год.

«Преимущество российского леса в том, что он имеет меньшую густоту древостоя, чем тропические леса. Это означает, что там есть место для дополнительных посадок, которые будут поглощать больше СО2», — цитирует издание экспертов Высшей технической школы Цюриха.

По мнению директора компании Lesprom Network Алексея Богатырева, после обложения акцизом импортной продукции, при выпуске которой возникает «углеродный след», российские экспортеры будут терять миллиарды долларов. И в этой связи вырастет значение леса, который может быть включен в торговый баланс как поглощающий СО2 ресурс. Однако, по словам эксперта, тут возникает проблема в оценочных критериях: ООН в рамочном соглашении об изменении климата исходит из того, что русский лес может абсорбировать 200 млн тонн СО2, российское же министерство природопользования заявляет о двух миллиардах.

Ранее Expert.ru писал, что российский президент Владимир Путин дал поручение правительству, начиная с 1 января 2022 года, запретить экспорт леса-кругляка для остановки бесконтрольного вывоза необработанной древесины за рубеж. В кабмине при этом указали на необходимость «вывода из тени» отечественных заготовителей древесины и переориентации их на отечественных переработчиков.

