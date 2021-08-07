В России за сутки коронавирус выявили у 22 320 человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 320 жителей РФ. Вылечились от инфекции 19 485 человек, скончались — 793. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 7 августа в России выявлено 6 424 884 заболевших коронавирусом (+22 320 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (2 235), Санкт-Петербурге (1 904) и Подмосковье (1 455). Наименьшее — на Чукотке (17) и в Ненецком АО (12).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 5 739 838 жителей РФ, умерли — 164 094. В настоящее время продолжают лечение 520 952 человека.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице было зарегистрировано 1 524 439 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 386 543 горожан, умерли — 26 126, в данный момент продолжают лечение 119 401 москвичей.

Ранее Expert.ru писал, что штамм дельта активнее поражает молодых людей, чем другие варианты коронавируса COVID-19. Именно это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого постковидного синдрома. Такое заявление сделал известный российский врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он при этом отметил, что «постковидный синдром» врачи включают набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других.