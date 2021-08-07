В США половина жителей полностью вакцинирована от коронавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что половина жителей страны полностью вакцинирована от коронавируса. По данным CDC, первую дозу вакцины получили 193 764 457 американцев, или 58,4% жителей, а полный курс вакцинации прошли 165 918 256 человек, или 50% граждан.

3 августа президент США Джо Байден заявил, что в стране вакцинированы от коронавируса 70% взрослого населения и призвал продолжить вакцинацию.

«Мы официально достигли нашей цели – 70% взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины. Это невероятный прогресс, но нам еще предстоит двигаться вперед. Если вы еще этого не сделали, сделайте прививку. Давайте победим этот вирус раз и навсегда», – написал Байден в твиттере.

29 июля Байден призвал власти всех американских штатов использовать средства из «Американского плана спасения» для предоставления выплат в размере 100 долларов лицам, прошедшим вакцинацию от коронавируса.