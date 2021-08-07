В Японии испугались прихода американцев на Курилы

После июльского визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на южнокурильский остров Итуруп и его призыва к западным инвесторам, японцы обеспокоились, что американский бизнес может победить политику. Как сообщил изданию President OnLine профессор социологии и политологии университета «Цукуба» Ицуро Накамура, Японию скоро обведут вокруг пальца, так как Запад уже заинтересовался этой идеей, а построить на Курилах сеть казино предлагал еще Дональд Трамп.

«Это первый случай, когда высокопоставленный российский правительственный чиновник призвал к сотрудничеству с Западом в развитии северных территорий. Ситуация более, чем серьезная. Пока японское правительство горделиво "скрестило руки" в территориальных переговорах с Россией, эта ситуация может развернуться в ту сторону, в какую указывает Путин», — заявил Накамура.

Политолог назвал российский план создания особой экономической зоны на Курилах тонким ходом, рассчитанным на Запад. Мишустина он сравнил с Мефистофелем, отметив его представительный вид на фотографиях. А тон его заявлений назвал «тонко рассчитанным ударом по японскому правительству», по его словам, российский премьер как будто «подначивал» Токио, подразумевая, что от Японии ничего особого в РФ не ожидают.

Переговоры, которые ведет Япония с Россией, профессор назвал тупиковыми. При этом он назвал американскую компанию, уже готовую к сотрудничеству на Курилах. По его данным, крупный производитель строительной техники Caterpillar Inc планирует построить дизельные электростанции на острове Шикотан, две из них заработают уже в следующем году.

Накамура также вспомнил, как Дональд Трамп во время визита в Японию в 2005 году сообщил, что на собственные средства хочет построить на острове Кунашир новейший аэропорт и курорт мирового класса с казино и гольфовыми площадками.

«Инициатива правительства России по созданию особой экономической зоны на северных островах направлена на то, чтобы выбить Японию из орбиты этих самых островов. В действиях Москвы просматривается стремление лишить Японию убедительных аргументов по территориальной проблеме», — подчеркнул политолог.

По его мнению, заявления Мишустина — ультиматум по отношению к Японии и призыв к восстановлению некоего уровня отношений с США за счет совместной экономической деятельности на Курилах.

Ранее Expert.ru писал, что японцев поразили перспективы появления СПГ на Южных Курилах, которые Япония продолжает считать своими «северными территориями». В настоящее время для производства электричества и тепла там используется уголь и дизельное топливо. Это дорого и не экологично, поэтому местные жители считают заявленные планы историческим событием. В Японии считают, что улучшая условия проживания на Курилах российская власть преследует только одну цель — усилить контроль над этой территорией. А гарантией того, что планы будут реализованы, является участие в этом проекте «Газпрома».

