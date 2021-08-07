Винер жестко раскритиковала судейство гимнасток на Олимпиаде

Россиянки впервые за 25 лет остались без золота Олимпиады в личном многоборье в художественной гимнастике. Дина и Арина Аверины уступили золото израильтянке Линой Ашрам. Глава Федерации художественной гимнастики России и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила РБК, что судейство было «вопиюще безобразным».

«Я не буду говорить, что оно политизировано, это уже пусть каждый сам решает. Но оно вопиющее, это безобразие. У вас выступают два лидера, одна делает очень грубую ошибку, которая стоит около двух баллов, а ей ставят всего на 7/10 меньше, чем нашей девочке, которая сделала все идеально. Все чисто, выразительно, настоящий спектакль», — сказала Винер.

Она также предположила, что Россия постоянными выигрышами в художественной гимпастике «всем надоела», поэтому и решили поменять чемпиона.

«Оценка Ашрам нарисована, она получила 6/10 больше Дины Авериной. Вопиющая несправедливость, это войдет в историю», — подчеркнула Винер.

Позже в комментарии ТАСС она допустила, что может уйти с поста главного тренера национальной команды, потому что «будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет».

Сборная России впервые с 1996 года не выиграла золотую олимпийскую медаль по итогам индивидуального многоборья в художественной гимнастике. На Олимпиаде в Токио Линой Ашрам после трех упражнений набрала 107,800 баллов. 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина завоевала серебро (107,650 баллов), третьей стала Алина Горносько из Белоруссии (102,700), четвертой — Арина Аверина (102,100).

По ходу соревнований представители российской сборной три раза подавали протесты на судейские оценки, однако все они были отклонены.

Ранее Expert.ru писал, что на Олимпиаде в Токио пловец сборной России Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине с результатом 1:53.27 секунд, побив олимпийский рекорд 2012 года. Серебряную медаль получил американец Райан Мерфи, который уступил Рылову 0,88 секунды. На Олимпиаде в Токио Рылов уже завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине.

