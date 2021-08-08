Аномальную жару спрогнозировали в нескольких регионах России

Жара до 36-37 градусов ожидается в ближайшие дни в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях. До 40 градусов воздух может раскалиться на юге России, Кавказе и в регионах Поволжья. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на 7-8 градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов как минимум до 9 августа», — рассказал Вильфанд.

По его словам, в Краснодарском крае, Ставрополье и в Крыму уличные термометры будут показывать до плюс 38 градусов, а в Ингушетии, Дагестане и Чечне температура может достичь 40 градусов.

По прогнозам синоптиков, среди регионов Поволжья особенно жарко будет в Самарской, Оренбургской и Саратовской областях — до 37-39 градусов. Выше нормы будет температура в Кировской области и в Татарстане — до 35 градусов.

Ранее Expert.ru писал, что синоптики предупредили о новых климатических катаклизмах в России. Так, до конца недели атмосферные фронтальные массы спровоцируют развитие конвективных процессов, в некоторых районах Крыма пройдут грозовые дожди. При этом аномальная жара сохранится. Даже ночью воздух не будет остывать ниже плюс 23-27. В светлое же время суток ожидаются плюс 30-37.

