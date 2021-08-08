Фальков прояснил вопрос с вакцинацией студентов

Минобрнауки РФ не требует от студентов, в том числе иностранных, в обязательном порядке вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава министерства Валерий Фальков.

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет», — сообщил Фальков.

Он уточнил, что иностранные студенты, имеющие полис ОМС, могут при желании привиться, либо пройти вакцинацию за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать сами вузы, подчеркнул Фальков.

Ранее Expert.ru писал, что совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья выступил с предложением допускать к очным занятиям, начиная с 1 сентября, только студентов, которые сделали прививку от коронавируса, переболели вирусом или не могут сделать прививку по медицинским показаниям. Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме.

