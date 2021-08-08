NASA объявило набор добровольцев для имитации жизни на Марсе

Американское Национальное аэрокосмическое агентство NASA объявило набор добровольцев для участия в эксперименте по имитации жизни на Марсе. Четверо кандидатов, прошедших жесткие условия отбора, проведут год в замкнутом пространстве на 158 кв.метрах, сообщил телеканал Abc13.

Участники эксперимента будут жить в «марсианской среде обитания», площадью 1700 квадратных футов (158 кв.метров), созданной при помощи 3D-принтера внутри здания Космического центра Джонсона в Хьюстоне. Их ожидают «выходы в открытый космос», отсутствие гаджетов и ограниченная связь с близкими, питаться они будут из тюбиков и выращивать растения, как на МКС.

Среди требований к соискателям — возраст от 30 до 55 лет, хорошее здоровье, ученые степени в области инженерии, математики или естественных наук, или опыт пилотирования. Право на участие в проекте имеют только американцы и резиденты США.

По словам канадского астронавта Криса Хэдфилда, для этого эксперимента специально набирают людей, потенциально готовых к реальному полету на Марс. По его словам, усилия России по проекту «Марс 500» не увенчались успехом отчасти потому, что его участники были слишком похожи на обычных людей.

Первый эксперимент NASA начнется уже осенью, всего планируется провести три исследования.

Ранее Expert.ru писал, что специалисты американской компании SpaceX собрали прототип ракеты Starship SN20. В высоту он достигает около 120 м (400 футов), что на сегодняшний день является максимальным размером среди всех систем запуска. Starship должен выйти на орбиту, совершить один неполный виток вокруг Земли, а затем приводниться в Тихом океане. По словам главы компании, конечной целью разработки являтся доставка людей на Луну и Марс.