- 01.12 Логика отношений США и России
- 04.25 Логика мировых событий
- 06.00 Второй застой Третьей империи
- 09.30 Почему не распалась РФ
- 10.20 Логика распада империй
- 12.10 Качество российской элиты
- 14.20 Как и когда может развалиться РФ
- 15.20 На чем все держится
- 18.15 Новое русское дворянство
- 21.15 Как долго может существовать неустойчивая система
- 22.10 Психоз американских элит
- 23.50 Роль ООН в мировой политике
- 28.00 У кого есть инстинкт самосохранения
- 30.15 Почему с американскими военными можно договориться
- 34.10 Почему России не нужен военный конфликт
- 36.15 Как американцы смотрят на русских
- 38.40 Что ждать обывателю в обозримом будущем
Почему война впереди?
8 августа 2021, 17:16
Подкаст с участием президента «Инстиута Ближнего Востока» Евгения Сатановского, главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой, заместителя главного редактора журнала «Эксперт» Петра Скоробогатого, Виталия Лейбина и Вячеслава Сурикова
Минобороны США
Реклама