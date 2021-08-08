Геополитика Россия в мире США

Почему война впереди?

Евгений Сатановский
президент «Инстиута Ближнего Востока»
Татьяна Гурова
главный редактор журнала «Эксперт»
Петр Скоробогатый
заместитель главного редактора, редактор отдела политика журнала «Эксперт»
Виталий Лейбин
редактор отдела науки и технологии журнала «Эксперт»
Вячеслав Суриков
редактор отдела культура журнала «Эксперт»
Евгений Сатановский, Татьяна Гурова, Петр Скоробогатый, Виталий Лейбин, Вячеслав Суриков
8 августа 2021, 17:16
8 августа 2021, 17:16

Подкаст с участием президента «Инстиута Ближнего Востока» Евгения Сатановского, главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой, заместителя главного редактора журнала «Эксперт» Петра Скоробогатого, Виталия Лейбина и Вячеслава Сурикова

Минобороны США
  • 01.12 Логика отношений США и России
  • 04.25 Логика мировых событий
  • 06.00 Второй застой Третьей империи
  • 09.30 Почему не распалась РФ
  • 10.20 Логика распада империй
  • 12.10 Качество российской элиты
  • 14.20 Как и когда может развалиться РФ
  • 15.20 На чем все держится
  • 18.15 Новое русское дворянство
  • 21.15 Как долго может существовать неустойчивая система
  • 22.10 Психоз американских элит
  • 23.50 Роль ООН в мировой политике
  • 28.00 У кого есть инстинкт самосохранения
  • 30.15 Почему с американскими военными можно договориться
  • 34.10 Почему России не нужен военный конфликт 
  • 36.15 Как американцы смотрят на русских
  • 38.40 Что ждать обывателю в обозримом будущем