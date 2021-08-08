Под Новороссийском произошел залповый выброс нефти

Залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел в Черном море под Новороссийском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Место разлива уже локализовали, по предварительным данным, загрязнено около 200 квадратных метров акватории.

«Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с Minerva Symphony, порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) выносного нефтеналивного устройства — это в море, километров шесть от берега находится, — произошел выброс сырой нефти. Объем непонятен», — сообщили в пресс-службе.

Как пояснил «Интерфаксу» информированный источник, инцидент случился в поселке Южная Озереевка под Новороссийском. Площадь загрязнения составила около 200 кв. метров. Аварийно-спасательные подразделения занимаются устранением последствий, на месте разлива выставлены боновые заграждения.

Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет более полутора тысяч километров.

Ранее Expert.ru писал, что российские ученые разработали технологию очистки почвы от загрязнения нефтепродуктами и доказали ее эффективность еще несколько лет назад. Но ее внедрение тормозится из-за отсутствия финансирования. Предлагаемая установка представляет собой мобильное очистное оборудование, которое может быть размещено на автомобильной или железнодорожной платформе. В него загружается загрязненный слой грунта, в течение 5–15 минут идет процесс обработки, после чего уже очищенный грунт выгружается обратно.

