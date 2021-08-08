Россия заняла пятое место в медальном зачете на Олимпиаде

На Национальном стадионе в Токио состоялась церемония закрытия Олимпийских игр, которые прошли с 23 июля по 8 августа. В активе российской сборной 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых, сообщает ТАСС.

Всего на Олимпиаде в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Лидером в общем медальном зачете стала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые медали. На второе место вышла команда Китая (38-32-18), третьей стала сборная Японии (27-14-17), четвертой — Великобритании (22-21-22).

На церемонии закрытия Игр российскую делегацию представлял борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, который завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг, став двукратным олимпийским чемпионом.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Соревнования проходили без иностранных болельщиков и даже местных жителей не пускали на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

На Олимпиаде не смогли выступить 19 спортсменов, у которых был диагностирован коронавирус. Из россиян по этой причине лишились участия в соревнованиях каратистка Анна Чернышева и пловец Илья Бородин. Бородин не вылетел в Токио из-за положительного результата теста, сданного в преддверии Игр. Чернышева сдала тест, показавший положительный результат, уже по прилете в Токио.

Ранее Expert.ru писал, что россиянки впервые за 25 лет остались без золота Олимпиады в личном многоборье в художественной гимнастике. Дина и Арина Аверины уступили золото израильтянке Линой Ашрам. Глава Федерации художественной гимнастики России и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила, что в этом году судейство было «вопиюще безобразным».

