Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19

Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса, считают ученые из американского Института Скриппса. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале ACS Infectious Disease.

В салициланидах — препаратах от паразитов, — содержатся вещества, эффективно подавляющие ряд инфекций. Это было доказано еще 10 лет назад. Однако, в прошлом году, когда мир столкнулся с пандемией, ученые решили проверить их действие на вирус COVID-19. Выяснилось, что одно из соединений салициланидов отличается способностью проходить через кишечник и всасываться в кровоток, не вызывая при этом токсичного действия. Также оно препятствует инфицированию клеток.

«Соединение блокирует выход вирусного материала, и он просто распадается. Этот процесс не позволяет SARS-CoV-2 реплицироваться», — сообщил один из авторов работы Ким Джанда.

В экспериментах, проведенных на мышах, салициланид снизил уровень воспаления и интерлейкина-6 — белка, выступающего его ключевым фактором и, как следствие, цитокинового шторма.

Исследователи намерены подтвердить свои выводы в сложных тестах на животных, а затем провести клинические испытания. Они считают, что при появлении более агрессивных штаммов коронавируса препарат сможет защитить людей, особенно тех, кто не имеет возможности вакцинироваться.

Ранее Expert.ru писал, что коронавирус может привести к смертельно опасным последствиям. Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева предупредила, что коронавирус может привести к смертельно опасным последствиям. По словам специалиста, COVID-19 зачастую формирует необратимые изменения в легких, а также может спровоцировать инфаркт и инсульт.

