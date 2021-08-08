Уровень политических ток-шоу на российском ТВ ужаснул французов

Французское издание Le Monde diplomatique проанализировало политические ток-шоу на российском телевидении, число которых стремительно росло все последние годы. Автор публикации Кристоф Тронтен особенно отметил свободу тона, царящую в этих программах, а также некоторые комментарии, после которых западным журналистам и экспертам запретили бы работать в СМИ.

Француз подверг разбору программы «Первого канала» «Время покажет», «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеканала «Россия 1», «Своя правда» и «Место встречи» на НТВ, а также еженедельные дебаты: «Право знать», «Постскриптум», «Большая игра» и «Формула смысла».

«Больше всего удивляет не наличие этих ток-шоу, а рост их числа за последние пять или шесть лет. В целом зрителям доступно более пятнадцати часов ежедневных дебатов, не говоря уже о повторах на интернет-платформах», — отметил журналист.

По его словам, расцвет российских ток-шоу пришелся на 2014 и 2015 годы, когда главной, если не исключительной, темой стала Украина и ее поворот в сторону Запада. Как прокомментировал изданию доцент Финансового университета при правительстве РФ в Москве Геворг Мирзаян, «фактически, этот формат оказался единственным инструментом всеобщего политического просвещения, представляющего анализ текущих событий и тенденций мировой политики миллионам граждан России».

Французский журналист при этом утверждает, что иностранный зритель был бы крайне удивлен свободой тона, царящей в этих программах и некоторыми комментариями, которые стоили бы их авторам «запрета работать в СМИ в наших демократических широтах». Он привел в пример Николая Старикова, который в программе «Время покажет» в 2019 году заявил, что «большинство россиян, и я в их числе, считают Сталина лучшим руководителем в нашей истории». Михаил Делягин в этом же ток-шоу в апреле текущего года, говоря о конфликте в Донбассе, заявил, что «предотвращение войны — смертельная угроза для США». Также Тронтена шокировало высказывание Олега Барабанова в «Месте встречи» в марте 2021 года: «На месте Кремля я бы тоже не говорил всю правду о высокой смертности из-за Covid-19».

«Одна из повторяющихся тем этих ток-шоу — это "недопонимание с Западом", для наиболее оптимистичных, или "врожденная русофобия Запад" для более критически настроенных», — отметил французский журналист.

Автор публикации особо оценил ведущих российских ток-шоу, отметив их импульсивность, категоричность и ярый патриотизм. Также он привел слова Артема Шейнина, который не скрывает, что он лишь «продукт своего времени», и раньше ни один мужчина с его внешними данными и темпераментом не мог бы стать телеведущим.

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