В Анапе дрон впервые спас тонущего человека

На центральном пляже Анапы специальная система мониторинга зафиксировала тонущего в море человека. К нему срочно направили квадрокоптер с жилетом, который помог ему продержаться до прибытия спасателей. Об этом администрация курорта сообщила в своем Instagram.

«Беспилотник прибыл к пострадавшему за считаные секунды и сбросил спасательный жилет, на нем он продержался на воде до прибытия спасателей на катере», — говорится в сообщении администрации.

На берегу переоценившему свои силы пловцу медики измерили давление и остановили носовое кровотечение. Его здоровью ничего не угрожает.

В администрации уточнили, что дроны-спасатели появились на анапских пляжах только в этом году, благодаря проекту, разработанному совместно с институтом проблем РАН. Этот проект не имеет аналогов в России. В настоящее время на центральном пляже установлены три специализированные спасательные вышки.

Ранее Expert.ru писал, что по оценкам аналитического центра AeroNet, объем мирового рынка беспилотных воздушных судов в 2019 году превысил 14 млрд долларов, а к 2024 году составит 43 миллиарда при среднегодовом росте 20,5%. Interact Analysis прогнозирует, что к 2022 году в мире будет продано свыше 620 тысяч только коммерческих дронов, из них 12 тысяч — высокоавтономных аппаратов (оснащены функциями обнаружения на траектории полета и самостоятельного обхода препятствий; несколькими аварийными системами, так что если одна из них выйдет из строя, дрон все равно будет работать).

