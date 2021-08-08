В Британии поделились рецептом борьбы с сорняками

Пользователи социальных сетей Великобритании нашли наименее трудоемкий и наиболее дешевый вариант борьбы с дачными сорняками — лимонный сок. Британское издание Express опубликовало наиболее эффективные рецепты.

Британский метод борьбы с нежелательными растениями в огороде подойдет только для тех участков, где сорняки растут изолированно, например, между садовыми плитами или на участках с бурьяном. Лимонный сок высушивает растение и его корни за несколько дней.

При этом пользователи отметили, что если смешать с лимоном уксус, то эффект усилится. Они советуют соединить четыре унции (113 мл) лимонного сока с литром 5-процентного уксуса и распылить смесь на сорняки.

Также они рекомендуют смешать в ведре 5-процентный уксус и одну чашку поваренной соли, добавить туда две столовые ложки жидкости для мытья посуды и хорошо перемешать. Жидкость для мытья посуды обеспечивает прилипание смеси к растениям при распылении. Этой смесью нужно поливать растения как под листьями, так и над ними.

Садоводов предупредили, что этот состав повреждает не только сорняки, но и все остальные растения, поэтому использовать его надо аккуратно.

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