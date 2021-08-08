В России за сутки коронавирус выявили у 22 866 человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 866 жителей РФ. Вылечились от инфекции 15 669 человек, скончались — 787. Доля выписанных пациентов составляет порядка 89% от общего числа заразившихся. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 8 августа в России выявлено 6 447 750 заболевших коронавирусом (+22 866 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (2 761), Санкт-Петербурге (1 907) и Подмосковье (1 527). Наименьшее — на Чукотке (15) и в Ненецком АО (14).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 5 755 507 жителей РФ, умерли — 164 881. В настоящее время продолжают лечение 527 362 человека.

Недельный прирост заболевших COVID-19 снижается в России третью неделю подряд. Со 2 по 8 августа оперштаб сообщил о 159 073 заболевших против 162 136 неделей ранее (снижение на 1,9%). Прирост оказался минимальным с конца июня.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице было зарегистрировано 1 527 200 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 389 595 горожан, умерли — 26 189, в данный момент продолжают лечение 119 401 москвичей.

Ранее Expert.ru писал, что в первом полугодии 2021 года в России естественная убыль населения выросла на 58,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 421 900 человек против 265 600 годом ранее. Кроме того, Росстат сообщил о росте в июне на 52% смертности от COVID-19. В июне в России умерли 27 108 человек с COVID-19, а основной причиной смерти коронавирус стал в 19 998 случаях (в мае COVID-19 стал главной причиной смерти 13 077 человек).

