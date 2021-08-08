В Томском университете появится первый робот-преподаватель

В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) с 1 сентября начнет преподавать робот. Он будет «вести» сервисную робототехнику и мехатронику, а также выступать в качестве «живого» стенда. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию компании-производителя «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Робот будет "преподавать" студентам сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом», — рассказал Кивокурцев.

С использованием «Промобота» студенты будут изучать программирование, электронику и мехатронику. Они научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям обрабатывать запросы и доставлять грузы. В компании заверили, что у студенческих проектов, выполненных в рамках этого курса, имеются все шансы быть реализованными.

Кивокурцев добавил, что робот на 80% состоит из отечественных комплектующих, что позволит студентам поближе познакомиться с современными российскими технологиями: сервоприводами, системой навигации, искусственным интеллектом. Таким образом, по его мнению, студенты подготовятся к работе в России.

Он также отметил, что помимо робота компания отправит в ТУСУР комплект для изучения робототехники Promobot Rooky. Рука-манипулятор Rooky — адаптированная для автономной работы копия руки сервисного робота Promobot.

Ранее Expert.ru писал, что новейшие технологии уже сегодня оказывают сильное влияние на рынок труда. Как заявил президент Сбербанка Герман Греф, люди должны быть готовы потерять работу из-за роботизации и выбирать другие профессии. В мире 250 млн водителей, и когда будет полностью адаптировано и разрешено пятое поколение самоуправляемых автомобилей, эти 250 миллионов потеряют работу.

