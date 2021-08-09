Акции дня: бумаги «ФосАгро» в фокусе у трейдеров

В лидеры торгов вышли акции «ФосАгро» по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник, 9 августа. За день акции подорожали на +3,64% до 4784 рублей за бумагу.

Трейдеры проявили интерес к акциям на фоне новостей о росте чистой прибыли по МСФО. Показатель увеличился на 45,2% до 30,31 млрд рублей по итогам второго квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка «ФосАгро» выросла на 48% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 88,7 млрд рублей. Показатели продемонстрировали положительную динамику благодаря росту мировых цен на удобрения и ослаблению курса рубля. Сильные результаты позволяют рассчитывать на неплохую дивидендную доходность, отметили аналитики «Промсвязьбанка».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,78% до 3835,11 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,50% до 1641,07 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:35 мск составила 69,13 долларов (-2,22%). Российская валюта слабела – 73,66 рублей за доллар.