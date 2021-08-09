En+ Group реконструирует лыжный комплекс в Дивногорске

Компания En+ Group начала реконструкцию лыжного комплекса на территории Дивногорского техникума лесных технологий в Красноярском крае в рамках проекта «На лыжи!». Группа модернизирует беговые лыжные трассы и зону старта, построит новые инфраструктурные объекты и проведет комплексное благоустройство территории базы. Размер инвестиций в проект составит около 30 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Предусмотрено расширение трасс длиной 3 и 5 км, организация ограждений и системы навигации. На лыжной трассе протяженностью 1 км будет уложено асфальтобетонное покрытие для велосипедных прогулок в теплое время года, а также создана система освещения, подготовительные работы по установке которой уже завершены. На площадке появится судейский штаб - двухэтажное здание, в котором разместятся медицинский кабинет, мужская и женская раздевалки, душевые, комнаты хранения инвентаря и судейская. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на осенне-зимний период 2021 года.

«Реконструкция лыжных трасс в Дивногорске пройдет в рамках программы «На лыжи!», цель которой - популяризация спорта в регионах. В прошлом году мы построили новую лыжную базу в Тулуне, в этом году, помимо Дивногорска, появится лыжная база в Нижнеудинске. Программа работает с 2016 года, модернизация лыжной инфраструктуры - лишь одно из ее направлений. У нас большие планы по развитию лыжного спорта в городах, где присутствуют предприятия компании. Мы, как и прежде, будем оснащать лыжные базы первоклассным оборудованием, включая ратраки для подготовки трасс, продолжит работу наша программа частных стипендий для тренеров. Надеемся, в будущем году пандемия пойдет на спад, и мы сможем провести традиционное межрегиональное первенство «На лыжи!», - отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

В 2021 году завершился пятый сезон проекта, в течение которого группа на регулярной основе передавала спортивный инвентарь и оборудование лыжным базам и спортивным школам в Ангарске, Тулуне, Дивногорске и Братске. В рамках этой программы ежегодно проводится одноименное первенство для молодых лыжников, спортивные праздники и другие мероприятия. В сезоне 2020/21 в отборочных этапах соревнований приняли участие более 500 человек. En+ Group также инвестирует в программы повышения квалификации тренеров, а с 2019 года проводит конкурс «Лучший лыжный тренер года», победители которого поощряются стипендиями в размере 90 тыс. рублей. Поддержка массового спорта – важное направление деятельности основателя En+ Group общественного деятеля Олега Дерипаски.