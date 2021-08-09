Григорий Ивлиев выиграл выборы президента ЕАПВ

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев одержал уверенную победу на выборах президента Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ). За него проголосовали полномочные представители пяти стран — участниц Евразийской патентной конвенции из восьми. Об этом сообщил сам чиновник.

«Прошло голосование, было три кандидата, выиграл представитель России. Голосование было тайным. Два других кандидата получили по одному и два голоса», — рассказал Ивлиев.

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности добавил, что главенство в ЕАПВ важно России хотя бы потому, что в Москве не так много штаб-квартир международных организаций, а офис Евразийской патентной организации (ЕАПВ входит в ЕАПО) дислоцирован именно в российской столице.

О результатах объявят 10 августа, однако по сообщению источника, осведомленного о ходе голосования, свои голоса за Ивлиева отдали руководитель белорусского Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов, и.о. руководителя Офиса интеллектуальной собственности Армении Кристине Шамбарян, а также представители Азербайджана и Таджикистана.

Исторический факт: фигура Ивлиева сумела объединить даже Армению и Азербайджан на фоне обострившегося Карабахского конфликта - два государства выступили с согласованной позицией.

За соперницу Ивлиева, Сауле Тлевлесову, принявшую российское гражданство в 2020 году, проголосовали Туркменистан и бывший родной Казахстан. За главу киргизского патентного ведомства Динару Молдошеву проголосовал представитель Кыргызстана - заместитель руководителя Кыргызпатента Мирбек Монолов.

Представители стран участников Тюркского совета, международной организации, объединяющей тюркские государства, не смогли выработать единую позицию при голосовании за кандидатов в президенты ЕАПВ.

Григорий Петрович Ивлиев и в самом деле объединяющая фигура для постсоветского рынка интеллектуальной собственности. Опытный правовед, управленец, политик — с периодом его работы на посту заместителя министра культуры были связаны надежды на принятие важных законопроектов, призванных коренным образом изменить отрасль. Деятели искусства и специалисты по экономике культуры до сих пор сетуют на то, что через правительство не удалось провести «проект Ивлиева».

Покинув должность в 2012 году, Ивлиев не стал воспринимать пост в Роспатенте как синекуру. Под его руководством ведомство из задворок Министерства экономического развития превратилось в ключевую инстанцию защиты национальных инвестиций в интеллектуальный капитал. Стало понятно, что разговор об инновациях и креативной экономике немыслим без развитого института интеллектуального права. То есть, в конечном счете, удобной системы государственных услуг по патентованию, экспертизе, разрешению споров. При Ивлиеве эта система, наконец, заработала во всю мощь, более того, стала удобной, понятной бизнесу — достаточно открыть сайт ведомства. Из мрачного бюрократического учреждения Роспатент постепенно превращается в экосистему цифровых сервисов, в том числе на основе блокчейнна и искусственного интеллекта.

Роспатент не только развивает систему охраны и защиты интеллектуальной собственности в России, но и выступает флагманом юридических инноваций в масштабах Евразийской патентной конвенции. Не так давно ведомство даже предлагало создать особую евразийскую юрисдикцию, в которой споры о промышленной собственности могли бы рассматриваться в судебном, а не только в административном порядке. Последовательный курс Ивлиева на усиление евразийских патентов и укрепление наднациональных систем охраны и защиты интеллектуального продукта не оставляет сомнений в релевантности кандидатуры.

Григорий Ивлиев работал учителем в Рязанской области. Позже он с отличием окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1998 по 2002 год работал в аппарате правительства России заместителем начальника Департамента по связям с Федеральным Собранием РФ, общественными организациями и религиозными объединениями. Трудился в аппарате Государственной Думы РФ, в аппарате правительства, избирался депутатом Госдумы пятого созыва по списку «Единой России» (2007–2011 годы). Член координационного совета «Единой России». Сокоординатор Государственно-патриотического клуба «Единой России». Член Союза писателей России. Заслуженный юрист России. С 2015 года — руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Эксперт в области интеллектуального права. С 2011 по 2015 год занимал должность заместителя министра культуры РФ. Действительный государственный советник РФ 2 класса. Женат, двое детей.