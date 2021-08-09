Известный профессор спрогнозировал будущее коронавируса

Известный британский профессор, доктор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер спрогнозировал будущее коронавируса.

По мнению специалиста, высока вероятность того, что в скором времени COVID-19 станет «принципиально иным заболеванием» – он, как и другие коронавирусы превратится в одну из причин простуды.

В его статье, опубликованной в журнале Spectator, также отмечается, что сам COVID-19 никуда не денется. Но как другие коронавирусы, этот вирус будет проявляться приблизительно раз в пять лет.

При этом вакцины, на первое время осложнят распространение ковида, но со временем они станут меньше защищать от него. Правда, по мнению Хантера, вакцинация позволят избегать инфицированным тяжёлого течения болезни летальных исходов.

«COVID-19 станет принципиально другим заболеванием, – убеждён профессор. – Через несколько лет подавляющее большинство инфекций станут протекать уже бессимптомно, но или в крайнем случае, в лёгкой форме. Таким образом, ковид, как и другие коронавирусы, останется в популяции всего лишь еще одной причиной простуды».

Кроме того, Хантер отметил, что COVID-19, вероятнее всего будет носить сезонный характер, достигая своего пика зимой. При этом он не исключил, что новые штаммы SARS-CoV-2 могут принести определённые проблемы и быть опасны. Однако, по его словам, есть разумные основания полагать, что дельта-штамм стать конечной точкой вируса.

Как пояснил профессор вирус – это ключ, а его хозяин – то есть человек – замок. После скачка вирус начинает эволюционировать пока не научится открывать замок. Наиболее подходящий вариант начинает господствовать, после чего эволюция резко замедляется.

«Да, дельта-штамм наиболее опасный из всех известных на сегодняшний день. Но ждать аналогичного всплеска других штаммов не стоит. Как мы видим на примере других коронавирусов, дальнейшие мутации возникают. Благодаря им вирус обходи иммунитет. Но сама по себе одна «беглая» мутация никак не перечеркивает наработанной защиты от иммунитета и вакцин», – рассказал Хантер.

Он также заявил, что судя по всему худшая часть пандемии уже позади. Но очень важно регулярно проводить ревакцинацию, которая позволит в дальнейшем избежать введения новых локдаунов в мире.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 160 жителей России. Вылечились за сутки от инфекции 14 474 пациента, скончалось 769 человек. Доля выписанных пациентов составляет порядка 89% от общего числа заразившихся.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве (2150), второе место занимает Санкт-Петербург (1895), на третьем Московская область (1487).

Всего за время пандемии в России 6 469 910 человек было инфицировано коронавирусом, вылечились 5 769 981 человек, а умерло 165 650 пациентов.