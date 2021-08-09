Курс доллара: названы условия обвала рубля на этой неделе

Первую рабочую неделю августа рубль завершил в нисходящем тренде к основным резервным мировым валютам. На вечерних торгах Московской биржи в пятницу, курс доллара составлял 73,45 руб., курс евро – 86,39 руб.

Таким образом, за 7 дней «россиянин» просел к «американцу» на 38 коп., а к «европейцу» – на 29 коп. При этом начало недели не предвещало ничего плохого для национальной валюты. Например, в понедельник 2 августа пара доллар-рубль падала до 72,68. В дальнейшем «россиянин» к «американцу» был возле 73,00.

Однако в пятницу, 6 августа ситуация на валютном рынке резко поменялась после появления данных по американскому рынку труда, которые привели к заметному укреплению доллара.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, эти данные имеют большое значение для всех торговых площадок, особенно после «ястребиных» комментариев заместителя главы американского регулятора Ричарда Клариды.

Всё это в совокупности ударило по рублю, отправив его вниз в обеих парах. Об этом, в частности, заявил Олег Кочетков из МТС-Банка, который отметил, что вышедшие данные по американскому рынку труда спровоцировали глобальный рост доллара на фоне повышения ожиданий ужесточения политики Федрезерва США.

Однако, как полагает он, у данной медали имеется обратная сторона. Как пояснил он, подтверждение то, что экономика США находится в состоянии восстановления, означает, что спрос на ресурсы как минимум сохранится.

Надо понимать, что перед повышением ставки американского регулятора будет довольно продолжительный период сокращения стимулирования. Так что укрепление доллара относительно высокодоходных товарных валют скорее всего окажется непродолжительным, считает Кочетков.

«Учитывая, что высокие рублевые процентные ставки сейчас привлекательные, при отсутствии ухудшений на геополитическом фронте наша валюта вряд ли сильно подешевеет. Если же говорить о ближайших перспективах рубля, то мы ожидаем, что пара доллар-рубль сохранится на текущих позициях – 73,00-74,00, а возможно даже уйдёт ниже данного коридора», – заявил эксперт.

Новости из США скажутся на курсе рубля

Александр Купцикевич из FxPro напомнил, что почти всю прошлую неделю пара доллар-рубль находилась ниже 73,00, фактически проигнорировав существенное проседание мировых цен на «чёрное золото». И только уже в пятницу валютный рынок отреагировал на настойчивое падение нефтяных котировок.

По мнению эксперта, низкие цены на нефть стали следствием наращивания предложения, а также реакцией на новые ограничениями на передвижения граждан в КНР и других азиатских страна в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

В целом, как подчеркнул Купцикевич, рубль выглядел весьма достойно – в этом ему помогали позитивные настроения на финансовых площадках, где фондовые индексы обновляли свои максимумы. При этом доходности облигаций – напротив шли вниз.

Однако начавшаяся неделя, по мнению эксперта, может принести в курсовую динамику уже немного другие краски. В частности, он отметил, что импульс ослабления доллара потерял силу, что заставляет ожидать разворота в обеих парах. Прежде всего вверх пойдёт «американец», курс которого будет расти к основным мировым конкурентам.

Это движение будет длительным и вполне вероятно начнётся уже в самое ближайшее время из-за того, что глобальные игроки остаются глухи к предупреждениям американского регулятора, что сворачивание стимулов может начаться быстрей, чем этого ждут рынки, заявил Купцикевич

«Да, позиции рубля пока остаются сильными благодаря высоким ставкам ЦБ и относительно дорогой нефти. Но на этой неделе мы всё-таки видим пару доллар-рубль возле 74,00 или даже немного выше, а пару евро-рубль - около 86.60», – прогнозирует он.

Ещё менее оптимистично относительно ближайших перспектив рубля настроен Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций». По его мнению, факторами давления для нацвалюту остаётся ценовая неуверенность в котировках «чёрного золота» на фоне распространения дельта-штамма коронавируса в КНР и возможного введения новых ковидных ограничений в Поднебесной. При этом восходящее движение на рынке рублевого долга сейчас затормозилось.

«Важнейшим событием для формирования курсовой динамики на этой неделе будет публикация отчёта по инфляции в США за июль. В случае если этот показатель 11 августа будет выше прогнозируемого, то инвесторы начнут избавляться от риска. Это приведёт к тому, что пара доллар-рубль рухнет в диапазон 74,0-74,50. Если же новости из США будут содержать ослабление инфляционных рисков, то данная валютная пара продолжит движение возле 73,00», – предположил эксперт.