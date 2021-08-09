Лукашенко пообещал разместить российские войска в Белоруссии в случае «мировой войны»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские войска могут быть размещены в стране в случае угрозы развязывания новой мировой войны, но в настоящее время нет такой необходимости, сообщает ТАСС.

«Если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. Если нужно. При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны... Сейчас России тратить деньги и создавать здесь базы? Какой смысл?», – сказал Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

При этом он отметил, что Россия никогда не разместит атомное оружие в Белоруссии, поскольку в этом нет смысла.